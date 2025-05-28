Назван средний чек за мелкий ремонт автомобиля в России

Эксперты Банка Русский Стандарт изучили сезонные траты россиян на мелкие ремонтные работы в автосервисах и рассказали проекту Авто Mail, когда в течение года автомобилисты больше всего платят за ремонт авто.

«Пик по числу платежей за автосервис приходится на весну. Весной доля платежей за мелкий ремонт в автосервисе составляет 30% от общего количества подобных операций за год. Средний чек за мелкие авторемонтные работы в марте-мае текущего года составил 5,4 тыс. рублей», — сообщает портал.

На втором месте оказалась осень с долей в 27%. Средний чек платежа за мелкий авторемонт в сентябре-ноябре 2024 года был 5,8 тыс. рублей.

Третье место — у лета, на которое приходится 23% платежей. Средний чек за мелкий ремонт в летние месяцы — 5,3 тыс. рублей.

До этого, согласно исследованию Fit Service, в России самыми дешевыми в обслуживании и ремонте автомобилями, оказались китайские, корейские и российские модели.

«В 2024 году в топ-3 самых бюджетных по содержанию вошли российские (9,9 тыс. рублей), корейские (9,6 тыс. рублей) и китайские автомобили (8,8 тыс. рублей)», — говорится в исследовании Fit Service.

Отмечается, что самыми дорогими в обслуживании в 2024 году стали английские машины. Средний чек за ремонт составляет 14,4 тыс. рублей. На втором месте — итальянские авто (13,5 тыс. рублей). Третье место занимают немецкие автомобили (12,3 тыс. рублей).

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