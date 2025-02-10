Названы самые дешевые в обслуживании автомобили

«РГ»: китайские и корейские авто стали самыми дешевыми в обслуживании в РФ

В России самыми дешевыми в обслуживании и ремонте автомобилями, оказались китайские, корейские и российские модели, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Fit Service.

«В 2024 году в топ-3 самых бюджетных по содержанию вошли российские (9,9 тыс. рублей), корейские (9,6 тыс. рублей) и китайские автомобили (8,8 тыс. рублей)», - говорится в исследовании Fit Service.

Отмечается, что самыми дорогими в обслуживании в 2024 году стали английские машины. Средний чек за ремонт составляет 14,4 тыс. рублей. На втором месте — итальянские авто (13,5 тыс. рублей). Третье место занимают немецкие автомобили (12,3 тыс. рублей).

До этого директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что цены на ремонт и обслуживание автомобилей в 2025 году увеличатся на четверть.

«Сумма трат на обслуживание автомобиля складывается из цены на услуги и запчасти. Стоимость услуг растет медленно. В 2025 году она также ожидаемо вырастет. На стоимость запчастей будет традиционно влиять курс. Поэтому можно предположить, что все эти факторы дадут рост на 20-25% к концу года», — сказала Овчинникова.

По словам эксперта, предпосылок для снижения стоимости ремонта в России в 2025 году нет. Если в стране сохранится высокая инфляция, не случится существенных сдвигов в кадровой проблеме, а также, если прогнозы по незначительному объему продаж новых авто окажутся верными, то можно ожидать увеличения стоимости обслуживания и ремонта автомобилей.

Ранее стали известны самые подорожавшие в России запчасти для автомобилей.