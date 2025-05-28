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Skoda не планирует возвращаться в Россию

В Skoda заявили, что у компании нет планов возвращаться в Россию
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Skoda

Чешский автопроизводитель Skoda не планирует возвращаться на российский рынок. Об этом сообщила пресс-секретарь по корпоративным коммуникациям Skoda Auto Ивана Поволна в комментарии Autonews.

«... Возобновление предпринимательской деятельности в России или установление новых деловых отношений с российскими юридическими лицами не планируется», — сказала Поволна.

Представитель компании рассказала, что в 2022 году Skoda столкнулась с беспрецедентными сложностями с точки зрения логистики и ведения коммерческой деятельности в России. В настоящее время компания следует санкционной политике в отношении России, добавила она.

В июле прошлого года ГАЗ отсудил у немецкого концерна Volkswagen, в который входят Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Porsche и другие автобренды, 16,9 млрд руб. убытков из-за прекращения сборки автомобилей концерна в России.

Ранее Porsche сообщила, что продолжит работать в России, несмотря на аресты активов.

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