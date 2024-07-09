Суд взыскал с Volkswagen 16,9 млрд рублей. Но ГАЗ может не получить эти деньги Автоэксперт Кадаков: иск ГАЗа на 16,9 млрд руб. может дожидаться возвращения VW

ГАЗ отсудил у Volkswagen 16,9 млрд руб. убытков из-за прекращения сборки автомобилей немецкого концерна в РФ. Несмотря на это решение, по мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, получить с ответчика эти деньги у российского предприятия может не получиться. Подробности — в нашем материале.

ГАЗ упорно судится

Арбитражный суд Нижегородской области 9 июля частично удовлетворил иск ГАЗа к концерну Volkswagen об упущенной выгоде и ущербе. Судья Алена Главинская постановила взыскать с немецкого автопроизводителя 16,9 млрд рублей в виде убытков, а также €40 тыс. долга и 112 тыс. руб. госпошлины.

В остальных требованиях ГАЗа к Volkswagen суд отказал. В законную силу решение пока не вступило.

В рамках разбирательства, которое началось в июле 2023 года, ГАЗ требовал от Volkswagen 28,4 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. было заявлено в качестве реального ущерба — затрат на подготовку производства автомобилей с двигателями Volkswagen. В 5,2 млрд руб. российское предприятие оценило претензии дистрибьюторов за непоставку таких машин, а 20,7 млрд руб. заявило в качестве упущенной выгоды из-за срыва производства машин с немецкими моторами.

Помимо данного иска, в 2023 году ГАЗ инициировал целую серию судебных разбирательств с Volkswagen.

В рамках одного из них российский автопроизводитель просил ввести обеспечительные меры в отношении активов Volkswagen, в том числе завода компании в Калуге. В итоге суд отказал ГАЗу в этом требовании. В июне того же года завод Volkswagen перешел к новому собственнику и был переименован в «АГР».

От другого иска на 15,6 млрд рублей в сентябре 2023 года ГАЗ отказался сам.

На фоне сегодняшнего решения суда акции российского автопроизводителя подорожали. Московская биржа днем 9 июля проводила дискретные аукционы (особый режим торгов, который заменяет их приостановку. — «Газета.Ru») для обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Горьковский автозавод» (ГАЗ) из-за роста их цены более чем на 20%.

«Газета.Ru» направила в пресс-службу ГАЗа вопросы о том, удовлетворена ли компания решением суда и в какой форме рассчитывает получить возмещение от Volkswagen. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

«Непонятно, как взыскать деньги»

Требования ГАЗа к Volkswagen о возмещении упущенной выгоды вполне объективны и обоснованы, но с получением реальной компенсации по решению суда могут возникнуть проблемы в связи с уходом немецкого концерна из России и продажей его активов новому собственнику, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Поскольку Volkswagen продал если не все, то львиную долю своих активов, пока не очень понятно, как можно взыскать эти деньги. Для бизнеса Volkswagen, который он вел здесь, это крупная, но не запредельная сумма. Но купивший активы немцев «АГР» — это добросовестный приобретатель, и адресовать к нему претензии скорее всего не получится», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Вместе с тем, многое зависит от конкретных обязательств, которые компания «АГР» принимала в рамках сделки, добавил Кадаков.

«Если напрямую с Volkswagen ничего получить нельзя, и у него не осталось здесь активов, значит это решение будет ждать до тех пор, пока Volkswagen не вернется», — заключил главред «За рулем».

Завод не отдадут

После того как калужский завод перешел под контроль компании «АГР», его скорее всего не передадут новому собственнику, считает автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов.

«АГР» на заводе в Калуге сидит довольно плотно, проведены инвестиции, и до 1 августа калужские и петербургские заводы компании должны объединиться в автомобильный кластер. Сборка в Калуге практически налажена», — пояснил он «Газете.Ru».

Накануне о перезапуске бывшего завода Volkswagen в Калуге объявил глава Минпромторга Антон Алиханов:

«Уже началось производство, мы общались с губернатором. Переговоры были на прошлой неделе с их потенциальными партнерами».

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу «АГР» с вопросами о том, затрагивает ли их интересы решение арбитражного суда в Нижнем Новгороде. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

По мнению Цыганова, многомиллиардные иски к Volkswagen могут объясняться в том числе и тем, что задуманный ранее проект по выпуску автомобилей Volga на мощностях завода Volkswagen в Калуге осуществить не удалось:

«Под эгидой ГАЗа хотели выпускать на заводе в Калуге китайские Skoda под маркой Volga. Это был большой проект, уже машина была готова, но по неизвестным мне причинам он не состоялся. После этого посыпались иски на Volkswagen».