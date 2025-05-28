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Названы 5 минусов кроссовера Mazda Tribute с пробегом

«За рулем» перечислил 5 недостатков кроссовера Mazda Tribute с пробегом
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auto.ru

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах кроссовера Mazda Tribute первого поколения.

«У двухлитрового агрегата каждые 180-200 тысяч км нужно регулировать клапаны. В целом агрегат надежен, хотя с ним машина едет вяло», — сказал эксперт.

В ходовой части меньше всего живут передние стойки стабилизатора – в среднем 60-80 тыс. километров. Салон не отличается изяществом, а пластик очень скрипучий, отметил специалист.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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