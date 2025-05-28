Тюменец устроил стрельбу на проезжей части

В Тюмени мужчина устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает «72.ru».

«Была аварийная ситуация на дороге между двумя машинами. В итоге из одной выбежали люди с какими-то опасными предметами и оружием, стали ругаться с водителем второго авто. А затем они стали разбивать эту машину. Один из них из оружия стал стрелять прям там, на месте», — сообщил очевидец.

По данным УМВД по региону, инцидент произошел 19 мая. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что на МКАД пешеход пытался перебежать проезжую часть и был сбит автомобилем в левом ряду. Попавшее на видео ДТП произошло на 103-м километре МКАД 10 мая 2025 года. На записи видно, как мужчина начинает не спеша переходить проезжую часть пятиполосной магистрали по направлению от обочины к разделительному отбойнику.

Ранее популярная блогерша сняла ДТП на видео.