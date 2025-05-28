На видео попало, как пешеход пытался перебежать МКАД, попал под авто и взлетел в воздух

На МКАД автомобиль сбил перебегавшего дорогу пешехода и попал на видео

На МКАД пешеход пытался перебежать проезжую часть и был сбит автомобилем в левом ряду. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Не оправдываем пешехода, но куда смотрел водитель? Реакция, только когда перед капотом появился пешеход», — отмечается в публикации.

Попавшее на видео ДТП произошло на 103-м километре МКАД 10 мая 2025 года. На записи видно, как мужчина начинает не спеша переходить проезжую часть пятиполосной магистрали по направлению от обочины к разделительному отбойнику. В районе третьей полосы пешеход перешел на бег, а в левом ряду был сбит легковым автомобилем.

От удара мужчина взлетел в воздух и несколько раз перевернулся, а затем задел крышу сбившей его машины и упал на асфальт. О его состоянии не сообщается.

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