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Видео: в Подмосковье сбитый беспилотник загорелся на трассе

«Осторожно, Москва»: сбитый беспилотник сгорел около трассы в Подольске

В Подольске около проезжей части загорелся сбитый беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На кадрах видно, как на ЦКАД рядом со спортивной базой в Подольске догорает, предположительно, сбитый системой ПВО беспилотник», — говорится в сообщении.

По данным канала, информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что в Туле несколько машин получили повреждения после атаки БПЛА.

«Сейчас дом оцеплен, жильцы эвакуированы. Кроме того, губернатор области Миляев предупредил, что обломки БПЛА упали возле ФОКа «Оружейник», одна из частей может содержать взрывчатые вещества», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что у автомобиля помят кузов и выбиты стекла. На записи также заметно, что поврежден многоквартирный дом, а осколки от беспилотников лежат на земле.

Кроме того, момент массового возгорания машин на парковке в Одинцово попал на видео.

Ранее автомобиль с челябинцами воспламенился, и это попало на видео.

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