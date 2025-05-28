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«Серьезное ДТП»: в Петербурге авария парализовала движение всего общественного транспорта

Mash: в Петербурге ДТП затруднило движение всего общественного транспорта
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Telegram-канал Питер Афиша

В Санкт-Петербурге движение общественного транспорта затруднено из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Серьезное ДТП на Большевиков — движение всего общественного транспорта парализовано. Пассажиры выходят из автобусов и троллейбусов», — говорится в сообщении.

По информации канала, из-за автомобильной аварии люди вынуждены добираться до метро пешком.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области под Кингисеппом «Газель» врезалась в пассажирский автобус и Skoda. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения: кузова полностью смяты, а автобус вылетел за пределы дороги. На записи также видно, что автомобильные детали разбросаны по проезжей части.

По информации канала, в результате ДТП 12 человек получили травмы, прибывшие на место аварии медики госпитализировали пострадавших. Водитель «Газели» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Китае первых пострадавших в результате взрыва посадили в авто.

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