«Сплошная груда металла»: в Ленобласти «Газель» лоб в лоб протаранила автобус с людьми

Mash: «Газель» лоб в лоб столкнулась с пассажирским автобусом под Кингисеппом

В Ленинградской области под Кингисеппом «Газель» врезалась в пассажирский автобус и Skoda. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Газель» лоб в лоб столкнулась с пассажирским автобусом под Кингисеппом, а затем досталось и проезжавшей мимо «Шкоде» <...> несколько человек пострадали», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения: кузова полностью смяты, а автобус вылетел за пределы дороги. На записи также видно, что автомобильные детали разбросаны по проезжей части.

По информации канала, в настоящее время поврежденные автомобили выглядят как «сплошная груда металла». В результате ДТП 12 человек получили травмы, прибывшие на место аварии медики госпитализировали пострадавших. Водитель «Газели» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Также сообщается, что Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Китае первых пострадавших в результате взрыва посадили в авто.