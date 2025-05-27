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Бык утащил покрышку на шее и попал на видео в Башкирии

В Башкирии на видео попало, как бык утащил автомобильную покрышку

В Башкирии бык бегал по проезжей части с покрышкой. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как бык бежит по дороге, при этом на его шее находится автомобильная шина. На записи также видно, что мимо животного проезжают машины.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области столкнулись Volkswagen Passat и Hyundai Solaris.

«Момент лобовой аварии под Чкаловском. Пострадали семь человек, включая ребенка. <…> Из первой иномарки травмы получили четыре пассажира и водитель, из второй — водитель и пассажир. Их всех доставили в Балахнинскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как Volkswagen Passat выезжает на встречную полосу движения, где врезается в Hyundai Solaris. От удара автомобили разлетаются в разные стороны.

Ранее приморец на Honda мешал проезду скорой, спешившей к пациенту.

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