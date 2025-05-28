Названы сроки начала продаж в РФ седана Exlantix ES

Продажи седанов Exlantix ES в РФ стартуют летом 2025 года

Седан Exlantix ES дебютирует на российском рынке летом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Exlantix.

Седан Exlantix ES прошел адаптацию для российского рынка. Автомобиль получит «зимний пакет» с подогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла вместе с зеркалами заднего вида и форсунками омывателя. Также появятся оригинальные кресла, обновленный руль с дополнительными кнопками и русифицированная мультимедиа. Машина снабжена дверными ручками скрытого типа и колесными дисками, улучшающими аэродинамику. Длина седана — 4945 мм, колесная база — 3000 мм.

Автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой. В ее состав войдут два электромотора совокупной отдачей 469 л.с.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.