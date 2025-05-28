В центре Москвы 31 мая перекроют движение транспорта

В Москве 31 мая будут перекрыты несколько центральных улиц и набережных из-за проведения мероприятия, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение будет закрыто С 03:00 до 13:00 на Новой и Старой площадях. С 03:00 до 18:00 на Большом Москворецком мосту, на улицах Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на площади Васильевский Спуск», — говорится в сообщении канала.

Также, в частности с 07:00 до 13:00, будет закрыто движение транспорта по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.

На всех участках, где будут действовать временные ограничения, запрещена парковка.

До этого Дептранс предупредил москвичей об угрозе ареста автомобиля.

«Так случилось с владельцем машины, который регулярно парковался под запрещающими знаками. За нарушения он получил 26 штрафов от МАДИ, но не оплатил их в установленный срок — 60 дней. Судебные приставы арестовали автомобиль и отправили на спецстоянку. Чтобы вернуть машину, нарушителю нужно заплатить 73 тыс. рублей долга», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что для москвичей устроили парад исторических трамваев.