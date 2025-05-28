Автомобили пяти китайских брендов подешевели в России

Пять китайских марок сильно снизили цены на автомобили в России

Пять китайских брендов сильно снизили цены на свои машины в России в апреле 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на «Авто.ру».

В частности, Hongqi снизил цену на электрокроссовер E-HS9 в топовых версиях Executive и Flagship. Теперь они оцениваются в 7 млн рублей, что на 2–4 млн рублей дешевле, чем раньше.

У BAIC модель X55 стала дешевле на 284–314 тыс. рублей. Новые цены начинаются от 2 млн рублей. Chery Tiggo 4 Pro стал дешевле на 20 тыс. рублей. Машину можно приобрести от 2 млн рублей.

Dongfeng снизил цены на пикап DF6 на 50–200 тыс. рублей. Теперь автомобиль можно купить от 2,5–2,6 млн рублей.

Бренд Exeed начал продавать полноприводный кроссовер LX на 100 тыс. рублей дешевле. Россияне могут купить его за 3,9 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее. Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей. Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.