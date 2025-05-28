В Зеленограде перекрыто движение по одной из улиц

Дептранс Москвы: в Зеленограде перекрыто движение транспорта по Озерной аллее

В Зеленограде перекрыто движение транспортных средств по Озерной аллее. Об этом, ссылаясь на департамент транспорта Москвы, сообщает ТАСС.

В настоящее время движение по Озерной аллее перекрыто от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5, строение 2. Водителей просят выбирать пути объезда.

О причинах происшедшего не сообщается.

28 мая сообщалось, что в Зеленограде в результате атаки украинского беспилотника получило повреждения остекление технопарка «Элма». Кроме того, сгорела припаркованная рядом машина.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вражеские беспилотники попытались атаковать Зеленоград. По словам градоначальника, атака была отражена, никто не пострадал и повреждений не зафиксировано. На место падения обломков дронов прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.