После тройного ДТП с автобусом в Ленобласти завели уголовное дело

СК сообщил о возбуждении уголовного дела после тройного ДТП с автобусом

После тройного ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

В ведомстве рассказали, что следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а на месте аварии побывали полицейские, сотрудники МЧС и других оперативных служб.

Около 20:30 в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП по дороге от города Кингисепп в сторону города Сланцы. Недалеко от железнодорожного переезда столкнулись автобус, грузовик «Газель» и легковой автомобиль. По последним данным, 12 человек пострадали, еще один получил несовместимые с жизнью травмы.

До этого в Воронежской области автобус врезался в большегруз на 481-м километре автомобильной магистрали М-4 «Дон». При этом пострадали 14 человек. По предварительной информации, автобус, ехавший из Ельца в Воронеж, столкнулся с грузовиком, затем большегруз по инерции столкнулся с «КамАЗом».

Ранее на видео попало, как в Москве курьер взлетел в воздух после наезда автомобиля.