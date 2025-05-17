На видео попало, как в Москве курьер взлетел в воздух после наезда автомобиля

В Москве автомобиль сбил курьера на перекрестке, наезд попал на видео

В Москве водитель автомобиля сбил велокурьера на перекрестке. Видеозапись размещена в паблике «ЧП и ДТП Москвы» в соцсети «ВКонтакте».

«Автомобиль сбил курьера на велосипеде на Боровском шоссе», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что на перекрестке в двух левых рядах скопилось большое количество автомобилей, а проезд в правом ряду свободен. Курьер на велосипеде пересек проезжую часть между стоящими автомобилями и выехал в свободный ряд. В этот момент его сбил белый седан, двигавшейся на высокой скорости.

От удара курьер взлетел в воздух и упал на проезжую часть. О состоянии пострадавшего не сообщается.

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