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Семь человек пострадали в массовом ДТП в Ленобласти

В массовом ДТП в Ленобласти пострадали шесть человек, один не выжил
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Александр Вильф/РИА Новости

В массовом ДТП с участием автобуса, грузовика и легкового автомобиля в Ленинградской области пострадали шесть человек, еще один не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«27 мая в 20:34 в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП по дороге от города Кингисепп в сторону города Сланцы, недалеко от железнодорожного переезда, с участием автобуса-развозки, грузового автомобиля «Газель» и автомобиля «Шкода Октавиа», — сообщили в полиции.

До этого стало известно, что в Воронежской области автобус врезался в большегруз, пострадали 14 человек.

Инцидент произошел на 481-м километре автомобильной магистрали М-4 «Дон». По предварительной информации, автобус, ехавший из Ельца в Воронеж, столкнулся с грузовиком, после чего большегруз по инерции столкнулся с «КамАЗом».

Ранее в Нижневартовске пассажир с ножом угрожал отрезать язык водителю автобуса.

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