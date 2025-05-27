На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Челябинка рассказала, как ее окатило фонтаном кипятка в автобусе

Пассажирка рассказала, как фонтан кипятка ошпарил ее в автобусе в Челябинске

В Челябинске пассажирка автобуса, в котором разлился антифриз, рассказала, как ее окатило кипятком. Об этом пишет RT.

По словам женщины, в салоне транспорта было много людей и укрыться от брызг кипятка не получилось.

«Водитель не сразу остановился, а когда открыл двери — все выбежали. В больницу мне пришлось ехать на такси, водитель никакой первой помощи не оказал», — сказала она.

Еще одна пассажирка рассказала, что кипяток бил из кондиционера под напором. В результате она получила ожог первой степени задней части бедра.

До этого сообщалось, что в Челябинске пассажиры едва не сварились заживо прямо в автобусе.

«Из вентиляции общественного транспорта брызнула кипящая жидкость, салон заволокло паром. Водитель, видимо, немного растерялся и остановил автобус только после того, как все пассажиры начали кричать. Одна из девушек стояла рядом с местом прорыва — ее залило кипятком», — говорится в публикации Telegram-канала 112.

Кроме того, в октябре прошлого года в Коломне струя горячего антифриза ошпарила девочку и ее отца в автобусе. Мужчина получил ожоги голеностопа первой и второй степени.

Ранее петербурженку атаковал самокатчик за оскорбления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами