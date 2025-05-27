Челябинка рассказала, как ее окатило фонтаном кипятка в автобусе

Пассажирка рассказала, как фонтан кипятка ошпарил ее в автобусе в Челябинске

В Челябинске пассажирка автобуса, в котором разлился антифриз, рассказала, как ее окатило кипятком. Об этом пишет RT.

По словам женщины, в салоне транспорта было много людей и укрыться от брызг кипятка не получилось.

«Водитель не сразу остановился, а когда открыл двери — все выбежали. В больницу мне пришлось ехать на такси, водитель никакой первой помощи не оказал», — сказала она.

Еще одна пассажирка рассказала, что кипяток бил из кондиционера под напором. В результате она получила ожог первой степени задней части бедра.

До этого сообщалось, что в Челябинске пассажиры едва не сварились заживо прямо в автобусе.

«Из вентиляции общественного транспорта брызнула кипящая жидкость, салон заволокло паром. Водитель, видимо, немного растерялся и остановил автобус только после того, как все пассажиры начали кричать. Одна из девушек стояла рядом с местом прорыва — ее залило кипятком», — говорится в публикации Telegram-канала 112.

Кроме того, в октябре прошлого года в Коломне струя горячего антифриза ошпарила девочку и ее отца в автобусе. Мужчина получил ожоги голеностопа первой и второй степени.

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