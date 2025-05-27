В Москве к Toyota офицера Минобороны привезли взрывозащитный контейнер

В Москве на место стоянки Toyota офицера ВДВ привезли взрывозащитный контейнер

В Москве на место стоянки внедорожника Toyota, который принадлежит офицеру ВДВ, доставили взрывозащитный контейнер. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«На месте обнаружения подозрительного предмета под машиной офицера Минобороны приготовили специальный взрывозащитный контейнер. Территория до сих пор оцеплена. Работают саперы», — говорится в публикации.

27 мая на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Тропарево» под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado обнаружили коробку. На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками.

По предварительной информации, владельцем белого автомобиля является 54-летний офицер ВДВ.

Также, как говорят очевидцы, несколько дней назад внедорожник был исписан оскорбительной надписью неизвестными людьми.

Ранее надпись «Черт» нашли на Toyota офицера ВДВ с коробкой под днищем.