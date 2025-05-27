Надпись «Черт» нашли на Toyota офицера ВДВ с коробкой под днищем

На Toyota военного, к которой прикрепили коробку в Москве, нашли надпись «Черт»

В Москве на внедорожнике Toyota, к которому прикрепили подозрительную коробку, написали слово «Черт» с обеих сторон. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Вероятно, это сделал тот же человек, который подложил устройство ... На придомовой парковке в Тропарево-Никулино уже два часа все оцеплено, люди не могут уехать на своих машинах. На место приехали саперы», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что 27 мая на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Тропарево» под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado обнаружили коробку. На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками.

По предварительной информации, владельцем белого автомобиля является 54-летний офицер ВДВ.

Также, как говорят очевидцы, несколько дней назад внедорожник был исписан оскорбительной надписью неизвестными людьми.

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