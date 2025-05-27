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«Как тебя зовут, бургер?»: петербурженку атаковал самокатчик за оскорбления

В Петербурге женщина оскорбила подростка и тот врезался в нее на самокате
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге у станции метро «Международная» женщина оскорбила группу подростков, после чего на нее наехал самокатчик. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«По ее словам, парень пытался встать на заднее колесо, уронил аппарат на тротуарную плитку, а затем сделал еще один трюк и вписался в только что установленное крепление для маленького деревца. Очевидица не выдержала и начала песочить детей под запись: им досталось и за оверсайз-лук, и за лишний вес, и за словарный запас», — говорится в публикации.

Например, петербурженка задала вопрос одному из подростков: «Как тебя зовут, бургер?». В ответ несовершеннолетние стали оскорблять женщину из-за возраста. В результате один из подростков врезался в автора видео. По ее словам, он сделал это намеренно.

Впоследствии женщина обратилась с жалобой в компанию кикшеринга — там ей ответили, что владелец аккаунта был оштрафован.

До этого представители кикшеринговых компаний призвали ввести обязательную верификацию пользователей пунктов проката электросамокатов через портал «Госуслуг». По их мнению, это станет гарантией комфорта и безопасности участников дорожного движения, в том числе это позволит строже контролировать запрет на допуск детей и подростков. Вместе с тем представители отрасли предложили создать единые стандарты по контролю за сервисами кикшеринга – так, помимо запрета за поездки детям, необходимо, по их мнению, ввести максимально допустимое количество самокатов на улицах, понизить максимально допустимую скорость и ввести штрафы за нарушения.

Ранее были названы самые частые травмы среди самокатчиков.

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