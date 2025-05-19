Названы самые частые травмы среди самокатчиков

Самая распространенная травма среди людей, катающихся на самокатах, – это перелом лучевой кости, соединяющей локоть с запястьем и кистью, – рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории, травматолог-ортопед флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Виталий Скакун.

«Этот сезон я уже открыл, принял пациента с травмой из наиболее распространенной группы. Это переломы лучевой кости в типичном месте, а также головки лучевой кости. Как правило, человек, падая с самоката, инстинктивно выставляет руки вперед, чтобы смягчить удар. Результат — перелом запястья или предплечья. Иногда повреждение бывает достаточно серьезным и требует оперативного вмешательства», – описал Скакун.

На втором месте, по словам врача, — вывихи плечевого сустава.

«Самокат не всегда едет по идеально ровной поверхности: бордюры, ямы, рельсы — все это может привести к внезапному падению на бок. Плечо — сложный сустав, и при неудачном падении оно может «выскочить» из своего нормального положения. Третья группа травм — ушибы и растяжения связок коленного и голеностопного суставов. Часто такие повреждения кажутся несерьезными, но если вовремя не обратиться к врачу, последствия могут беспокоить долгие месяцы. Отдельно стоят черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. К сожалению, шлем на самокате надевают далеко не все. А зря: падение с высоты даже в 20–30 сантиметров на асфальт может закончиться тяжелой травмой головы», – добавил врач.

Ранее генетик объяснила, почему омега-3 замедляет старение.