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«Можно поплавать»: трасса в Петербурге превратилась в море

Возле Московского вокзала проезжая часть превратилась в море
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Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге проезжую часть возле Московского вокзала сильно затопило. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Сейчас можно хорошенького поплавать — проезжая часть превратилась в море. По предварительной информации от городского Водоканала, на локации повреждена магистраль — для устранения проблемы уже едут бригады спецов», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что автомобилям приходится ехать по затопленной дороге.

До этого в Москве фонтан забил из-под земли и затопил проезжую часть.

«На Сельскохозяйственной улице из-под земли забил фонтан», — говорится в сообщении Telegram-канала «Москва с огоньком».

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что посреди проезжей части из-под земли льется фонтан.

Ранее в Москве проезжую часть залило канализацией.

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