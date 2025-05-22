Видео: в Москве проезжую часть залило канализацией

В Москве на видео попал фонтан из канализации на проезжей части

В Москве возле метро Динамо прорвало канализацию и затопило проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На севере Москвы фонтан из канализации на проезжей части. Прорыв трубы случился у метро Динамо на проезжей части. Потоком выбило крышку люка и затопило дорогу. Автомобили пытаются объехать его, но сделать это получается с трудом», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как канализация мощным потоком бьет из-под земли и заливает дорогу. Кроме того, на записи заметно, что рядом проезжают автомобили.

До этого сообщалось, что в Москве на Новокуркинском шоссе загорелся автобус. На кадрах, снятых очевидцем происшествия, видно, что салон транспорта полностью охвачен огнем. Водители автомобилей, движущихся во встречном направлении, притормаживают, чтобы рассмотреть пожар. Один автомобиль приблизился к автобусу и в попутном направлении. При этом пламя не затронуло переднюю часть автобуса.

Ранее появилось видео с места аварии, парализовавшей движение в Москве.