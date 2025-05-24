В Москве Mercedes влетел во встречный «КамАЗ» и это попало на видео

На северо-западе Москвы на видео попало столкновение Mercedes и «КамАЗа»

На северо-западе Москвы столкнулись Mercedes и «КамАЗ». Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, ночью на проспекте Маршала Жукова водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ», — говорится в сообщении.

На кадрах видно столкновение иномарки с большегрузом. На опубликованных в сети фотографиях заметно, что Mercedes получил серьезные повреждения: у автомобиля смят кузов, разбиты стекла, при этом запчасти от машин разбросаны на проезжей части.

В ведомстве сообщили, что в результате ДТП водитель и пассажирка Mercedes получили травмы, несовместимые с жизнью, также один человек пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку, отметили в прокуратуре.

До этого в Подмосковье перевернутый микроавтобус с детьми попал на видео после жестокого ДТП.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье.