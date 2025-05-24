На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве Mercedes влетел во встречный «КамАЗ» и это попало на видео

На северо-западе Москвы на видео попало столкновение Mercedes и «КамАЗа»

На северо-западе Москвы столкнулись Mercedes и «КамАЗ». Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, ночью на проспекте Маршала Жукова водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ», — говорится в сообщении.

На кадрах видно столкновение иномарки с большегрузом. На опубликованных в сети фотографиях заметно, что Mercedes получил серьезные повреждения: у автомобиля смят кузов, разбиты стекла, при этом запчасти от машин разбросаны на проезжей части.

В ведомстве сообщили, что в результате ДТП водитель и пассажирка Mercedes получили травмы, несовместимые с жизнью, также один человек пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку, отметили в прокуратуре.

До этого в Подмосковье перевернутый микроавтобус с детьми попал на видео после жестокого ДТП.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами