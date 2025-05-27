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Voyah приостановил продажи электромобилей в России

Voyah свернул продажи электромобилей в России
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VOYAH

Автопроизводитель Voyah приостанавливает продажи электромобилей в России, сообщает портал «Китайские автомобили».

«В июле 2025 года с конвейера липецкого предприятия «Моторинвест» должны сойти первые Voyah Passion отечественной сборки. Как и прочие модели марки, это будут машины с гибридной силовой установкой. Таким образом, компания дает четкий сигнал, что с электричеством покончено. Во всяком случае, на данном этапе развития», — сообщает портал.

В пресс-службе Voyah сообщили, что поставки электромобилей бренда в ближайшее время не планируются. При этом у некоторых дилеров электромобили еще есть в наличии.

До этого директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов заявил, что в Липецке на заводе «Моторинвест» уже в июле 2025 года выпустят первые седаны Voyah Passion российской сборки.

«Эта модель получит гибридную установку и полный привод. Кроме ДВС в машине представлены два электромотора. Запас хода составит 1000 километров. Цены на данную модель будут стартовать от 5 555 000 рублей», — рассказал эксперт.

По словам Иванова, в данном сегменте у автомобиля российской сборки отсутствуют конкуренты.

Ранее сообщалось, что две трети проданных в России машин оказались прошлогодними.

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