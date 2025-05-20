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Россиянам рассказали, когда начнется производство Voyah Passion в РФ

Автоэксперт Иванов: Voyah Passion российской сборки выпустят в июле 2025 года
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Voyah

В Липецке на заводе «Моторинвест» уже в июле 2025 года выпустят первые седаны Voyah Passion российской сборки. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Эта модель получит гибридную установку и полный привод. Кроме ДВС в машине представлены два электромотора. Запас хода составит 1000 километров. Цены на данную модель будут стартовать от 5 555 000 рублей», — рассказал эксперт.

До этого в пресс-службе «Моторинвест» подтвердили информацию о том, что собирать гибридные седаны планируют на заводе в Липецкой области.

По словам Иванова, в данном сегменте у автомобиля российской сборки отсутствуют конкуренты.

Также отмечается, что внешний вид гибридного седана будет отличаться от «электрички»: у машины — «алмазная» решетка радиатора. Кроме того, автомобиль получит двадцатидюймовые колесные диски с оригинальным дизайном, стационарный спойлер на крышке багажного отсека и цвет «черный аметист».

Ранее сообщалось, что импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию достиг двухлетнего максимума.

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