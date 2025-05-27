Видео: в Уфе школьники на мотоциклах устроили фаер-шоу после последнего звонка

Baza: в Уфе на видео попало, как мотоциклисты устроили ночное фаер-шоу

В Уфе мотоциклисты пускали салюты во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В Уфе мотоциклисты устроили ночное фаер-шоу во время поездки по центру города. Теперь их ищет полиция. Судя по кадрам, фейерверки били прямо из руля одного из пит-байков, который ехал по проспекту Салавата Юлаева в ночь на 27 мая», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как мотоциклист, выполняя опасные маневры на дороге, запускает салюты в воздух.

По предварительной информации, за рулем мотоциклов были несовершеннолетние, которые отмечали последний звонок.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель на Toyota вылетел с трассы в момент дрифта и едва не упал в море: падение предотвратили леера. Кроме того, от удара автомобиль загорелся. На опубликованных в сети кадрах видно, как при помощи спецтехники достают поврежденную машину.

Ранее во Владивостоке тысячи пчел атаковали припаркованную машину.