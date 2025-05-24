Экстремальная поездка в автобусе в Твери попала на видео

В Твери видео экстремальной поездки в автобусе стало популярным в соцсетях

В Тверской области пассажиры ехали в автобусе с открытыми дверями. Об этом сообщает Telegram-канал «Тверь. Происшествия».

«Ролик с экстремальной поездкой на автобусе Транспорт Верхневолжья набрал в соцсетях почти миллион просмотров. Видео из Редкино, автобус №125», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что во время движения двери пассажирского автобуса были открыты. На записи также заметно, что автор подходит близко к открытым дверям, чтобы снять видео.

До этого сообщалось, что в Хабаровске легковой автомобиль BMW вылетел с проезжей части на площадь. На кадрах видно, как черная легковая машина вылетает с проезжей части и приземляется на дорогу. На записи также заметно, как в момент ДТП разлетаются автомобильные части.

По информации источника, в момент аварии водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у нарушителя не было водительского удостоверения.

Ранее смертельное ДТП с микроавтобусом в Подмосковье попало на видео.