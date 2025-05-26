Названы 6 неприятностей из-за открытых окон в машине

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин перечислил неприятности, которые могут произойти из-за открытых окон в автомобиле.

«Открывая окно, мы тут же начинаем дышать гадостью. С каждым вдохом вы наполняете свои легкие смесью из выхлопных газов, частиц резины, тормозных колодок и дорожного покрытия. Салонный фильтр в такой ситуации работает напрасно», - сказал эксперт.

Кроме того, при открытых окнах в салон автомобиля залетают насекомые. Водитель, пытаясь их прогнать, отвлекается от движения и создает аварийную ситуацию.

Также, есть случаи, когда на перекрестке к остановившемуся автомобилю подбегают странные личности и провоцируют водителя. Например, плюют в салон. Расчет делается на то, что водитель выйдет из машины и погонится за этим человеком. В этот же момент в автомобиль садится угонщик и уезжает.

Еще одна неприятность — завихрения воздуха. Шумы утомляют водителя и его пассажиров, и за несколько минут езды с открытыми окнами можно устать так же, как за час поездки в тихом салоне.

Если машина попадет в ДТП, то при закрытых окнах у сидящих в салоне водителя и пассажиров меньше шансов пострадать от осколков. Стекло примет часть ударов на себя.

Не стоит забывать, что автомобиль с открытыми окнами потребляет топлива на 3-10% больше, чем машина с закрытыми окнами и включенным кондиционером.

До этого Михаил Колодочкин рассказал, что летом российским водителям следует повышать температуру воздуха в салоне перед остановкой транспорта, чтобы не заболеть «кондиционерной простудой».

По его словам, незадолго до окончания поездки надо повысить температуру воздуха в салоне. Так, чтобы она отличалась от уличной на 3-5 градусов. Перепад в 10 и более градусов – стресс для организма. Особенно это вредно для сердца и сосудов, которые не успевают приспособиться к смене температур.

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