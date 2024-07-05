Автоэксперты объяснили, может ли вспыхнуть машина из-за сильной жары

Нормальный автомобиль без поломок не может загореться из-за жары, заверил автоэксперт, главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. Так в беседе с Общественной Службой Новостей он прокомментировал происшествие в Подмосковье, в ходе которого на дороге во время движения взорвалась и вспыхнула LADA Kalina.

Напомним, причиной возгорания автомобиля назвали перегрев шланга кондиционера из-за сильной жары, водитель и пассажиры пострадали. Однако, по мнению Кадакова, машина загорелась вовсе не из-за высокой температуры воздуха, и из-за неисправности.

«Хороший антифриз не горит. Едва ли так быстро могли установить причину возгорания. Исправные автомобили не горят. Да и чего им гореть? В Эмиратах жара похлеще и машины почему-то не горят», — подчеркнул специалист.

Напомним, эксперты не советуют автовладельцам заправлять полный бак бензина в жаркие дни. По их словам, из-за нагрева топливо может начать выдавливаться через клапан или не докрученную крышку бензобака, что повышает риск возникновения пожара. Также летом рекомендуется накачивать шины на уровне нижней границы рекомендованной нормы, чтобы улучшить торможение и предотвратить появление эффекта аквапланирования.

Ранее были названы предметы, которые взрываются в салоне машины в жару.