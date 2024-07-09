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Водителям объяснили, как не простудиться из-за кондиционера

Автоэксперт Колодочкин: перед остановкой авто нужно повысить температуру в салоне

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Global Look Press

Летом российским водителям следует повышать температуру воздуха в салоне перед остановкой транспорта, чтобы не заболеть «кондиционерной простудой». Об этом журналу «За рулем» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

«Незадолго до окончания поездки вновь повысьте температуру воздуха в салоне. Так, чтобы она отличалась от уличной на 3-5 градусов. Перепад в 10 и более градусов – стресс для организма. Особенно это вредно для сердца и сосудов, которые не успевают приспособиться к смене температур», — пояснил он.

Колодочкин добавил, что в обратном случае водитель может начать страдать от головных болей, тошноты и потери сознания.

До этого врач Валеева назвала правила использования кондиционера в машине в жару. В первую очередь она посоветовала проветривать салон автомобиля перед включением системы охлаждения.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заболеть из-за кондиционера в машине.

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