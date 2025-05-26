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Названы четыре неочевидных опасности езды на машине по лужам

«За рулем» перечислил четыре неочевидных опасности езды на авто по лужам
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Shutterstock

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин перечислил опасности езды на машине по лужам.

«У многих автомобилей воздухозаборник двигателя расположен достаточно высоко, чтобы не опасаться гидроударов в лужах глубиной до полуметра. Но некоторые агрегаты страдают и при такой глубине. К ним относятся керамические блоки каталитических нейтрализаторов, которые при попадании воды и резком охлаждении могут треснуть», — сказал эксперт.

Кроме того, коробка передач, угловой редуктор и задний редуктор с механизмом подключения задней оси у кроссоверов негерметичны и имеют сапуны, соединяющие их полость с атмосферой, через которую может попасть вода.

До этого Ревин заявил, что кондиционер в автомобиле может не включаться по целому ряду причин.

«Если из штока золотника идет хладагент, то, значит, фреон в системе в том или ином количестве все же присутствует. Если хладагент не идет, то дело плохо: весь газ ушел и нужно искать место утечки», — пояснил специалист.

Он добавил, что можно попробовать найти зону утечки с помощью ультрафиолетового фонарика. Еще один вариант — измерить давление в системе. Для этого понадобятся переходник и манометр. Давление при выключенном двигателе должно варьироваться от 1,0 до 1,5 бар.

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