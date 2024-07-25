Россиянам объяснили, как сохранить авто в идеальном состоянии

Россиянам следует отправлять автомобиль на техосмотр не менее двух раз в год. Об этом «Известиям» сообщил эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

По его словам, для поддержания авто в хорошем состоянии, нужно следить за уровнем моторного масла, антифриза, жидкости для стеклоомывателя и жидкости гидроусилителя руля. Не менее важно не забывать про поддержание давления в шинах в норме.

«Обращайте внимание на работоспособность фар. Перегоревшие лампочки следует своевременно заменять, поэтому важно хранить в багажнике запасные. Следите за ошибками по двигателю: при загоревшемся значке Check Engine используйте автомобильный сканер для чтения ошибок, но устранять проблему должен специалист. Кроме того, проверяйте заряд аккумулятора», — подсказал специалист.

Соколов добавил, что водителям следует хотя бы иногда проверять подвеску и оперативно заменять изношенные щетки стеклоочистителей. Также эксперт посоветовал проводить техосмотры автомобиля дважды в год — перед началом лета и зимы.

До этого россиян предупредили, что если автомобиль перегрелся, сразу лезть под капот нельзя, поскольку можно получить серьезные ожоги.

Также, по словам эксперта, не следует поливать двигатель холодной водой, поскольку может нарушиться его геометрия. Кроме того, стоит помнить, что при перегреве часто выгорает масло, из-за чего силовую установку может заклинить.

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