Водителям объяснили, почему не включается кондиционер в авто

Кондиционер в автомобиле может не включаться по целому ряду причин. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«Если из штока золотника идет хладагент, то, значит, фреон в системе в том или ином количестве все же присутствует. Если хладагент не идет, то дело плохо: весь газ ушел и нужно искать место утечки», — пояснил специалист.

Он добавил, что можно попробовать найти зону утечки с помощью ультрафиолетового фонарика. Еще один вариант — измерить давление в системе. Для этого понадобятся переходник и манометр. Давление при выключенном двигателе должно варьироваться от 1,0 до 1,5 бар. Для точного замера лучше обратиться в специализированный сервис по обслуживанию кондиционеров, заметил Ревин.

Также поломка кондиционера может быть связана с неисправностью компрессора или его проводки.

«Проводку можно прозвонить и самостоятельно. Еще проще «кинуть» дополнительный плюс напрямую от АКБ на клемму управления электромагнитной муфтой или клапаном на компрессоре», — отметил эксперт.

По его словам, если кондиционер заработал, то это говорит о том, что проблема заключается в проводке. В обратном случае — в самом агрегате. Ревин добавил, что поломка системы охлаждения может быть вызвана и обрывом ремня компрессора.

До этого россиянам рассказали, что уровень масла в автомобиле нельзя проверять сразу после остановки двигателя.

«Подождите, пока масло стечет в поддон, это примерно три-пять минут после того, как вы выключили двигатель. После этого вы вынимаете щуп, вытираете его сухой тряпкой и запихиваете снова до конца. После вынимаете и смотрите уровень масла, а также, что там у вас на щупе», — заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

Он добавил, что образовавшаяся на щупе пена может свидетельствовать о том, что смешались два сорта масла. Также Попов посоветовал обращать внимание на чистоту жидкости. Кроме того, важно следить за возможными утечками масла. Если из выхлопной трубы повалил синий дым, то масло попало в трубу, указал специалист.

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