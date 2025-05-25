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ДТП с участием автобуса и пяти автомобилей произошло в Подмосковье

МВД: автобус ЛиАЗ столкнулся с пятью автомобилями в Подмосковье
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Автобус ЛиАЗ совершил столкновение с пятью автомобилями на трассе М-10 «Россия» в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД России по Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что ДТП произошло приблизительно в 18:20 мск на 49-м километре трассы М-10.

В МВД добавили, что никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

До этого на внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых и нескольких легковых автомобилей.

В результате аварии движение оказалось затруднено на 1 км. В департаменте транспорта города Москвы порекомендовали искать пути объезда. К 11 утра движение удалось восстановить.

Также в Москве на Юго-Восточной хорде (ЮВХ) загорелась машина.

Ранее экстремальная поездка в автобусе в Твери попала на видео.

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