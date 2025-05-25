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В Москве нашли паркоместа по цене квартиры

В Москве стоимость паркоместа стала доходить до 37 млн рублей
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AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

В столице обнаружили парковочные места по цене квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Так, например, на Патриках есть места по 17 млн, а в «Москва-Сити» — по 15 млн. Но первое место занимает паркоместо в одном из элитных районов столицы за 37 млн», — говорится в публикации.

Самые дорогие паркоместа — на Остоженке. Также за 37 млн рублей можно приобрести паркоместо для двух автомобилей в ЖК «Коперник».

До этого в Солнечногорске лосенок заблудился на автомобильной парковке, очевидцы попытались оказать ему первую помощь.

«Животное вышло на территорию логистического центра в деревне Дурыкино. Лось без видимых травм, но испуган, на место вызвали ветеринаров и госохотнадзор», — говорится в публикации Telegram-канала «Осторожно, Москва».

Отмечается также, что лосенку дали воду и расчистили парковку.

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