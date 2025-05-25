Лишенного прав водителя микроавтобуса арестовали после тройного ДТП на М-12

Суд на два месяца арестовал водителя микроавтобуса, попавшего в крупное ДТП на подмосковной трассе М-12. Об этом сообщает в Telegram-канале областная прокуратура.

По данным предварительного следствия, 24-летний мужчина не имел права управлять транспортными средствами. Кроме того, у него нет места жительства в Подмосковье и официального источника дохода.

Как уточнили в прокуратуре, действия водителя были квалифицированы по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности кончину двух и более лиц, лишенным права управления транспортными средствами»).

Авария на трассе произошла вечером 23 мая на трассе М-12 в Московской области. Микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковушками. В результате дорожной аварии образовался затор. Момент столкновения попал на видео. На кадрах видно, что микроавтобус врезался в стоящую впереди машину на скорости примерно 130 км/ч. В МВД заявили, что в результате ДТП пострадали десять человек, еще двое получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее под Тверью пассажирский автобус взорвался на проезжей части и попал на видео.