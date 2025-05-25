Новосибирские байкеры под видом ГАИ угрожали водителям на видео

В Новосибирске байкеры притворились ГАИ и стали угрожать водителям на камеру

В Новосибирске байкеры клуба «Второй дивизион» притворились сотрудниками ГАИ и перекрыли улицу. Об этом пишет ngs.ru.

«24 мая байкеры перекрыли улицу и не пропускали водителей машин. Когда один из автомобилистов попытался освободить перекресток, мотоциклист ударил по капоту», — передает издание.

Водитель машины рассказал, что в результате удара у него осталась вмятина.

На опубликованных кадрах видно, что байкеры ехали на запрещающий сигнал светофора. Информацию передали сотрудникам Госавтоинспекции.

До этого сообщалось, что в Сальске инспектор ГИБДД нюхал кокаин в нижнем белье.

«Полицейский нюхает белый порошок в стрингах перед камерой. Так коротает будни инспектор ГИБДД из Сальска. <…> Мужчина набрал кредитов на жену, а потом просадил все деньги на ставках. После бросил супругу вместе с маленькой дочерью», — передавали СМИ.

По информации источника, ранее мужчина получил строгий выговор за нарушение по службе, поэтому ему пришлось перевестись в Песчанокопское.

Ранее в ГИБДД пообещали проблемы семьям детей, которые ездят на питбайках.