В ГИБДД пообещали проблемы семьям детей, которые ездят на питбайках

ГИБДД: у родителей будут проблемы из-за детей на питбайках

В России выезд на дорогу на питбайке, который не является полноценным транспортным средством, карается крупным штрафом. Об этом напоминает ТАСС со ссылкой на материалы Госавтоинспекции Москвы.

«Если водитель питбайка выезжает на дорогу общего пользования, он может быть привлечен к административной ответственности», — говорится в документах.

В таком случае нарушитель получит штраф в размере 5-15 тыс. рублей.

Если же питбайком управлял ребенок, то родителей также обяжут заплатить штраф. Кроме того, дело будет направлено в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения в отношении семьи подростка. Сам питбайк при этом отправят на штрафстоянку.

Напомним, что сегодня питбайк приравнивается к спортивному инвентарю, поскольку у него нет фар, поворотников, зеркал заднего вида и т.д.

До этого сообщалось, что в Сальске инспектор ГИБДД нюхал кокаин в нижнем белье.

«Полицейский нюхает белый порошок в стрингах перед камерой. Так коротает будни инспектор ГИБДД из Сальска. <…> Мужчина набрал кредитов на жену, а потом просадил все деньги на ставках. После бросил супругу вместе с маленькой дочерью», — передавали СМИ.

По информации источника, ранее мужчина получил строгий выговор за нарушение по службе, поэтому ему пришлось перевестись в Песчанокопское.

Ранее в России зафиксировали рекорд по штрафам ГИБДД.