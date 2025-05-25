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У студента погибла вся семья в ДТП в Калмыкии в день выпускного

Семья погибла у студента в ДТП в Калмыкии из-за водителя, покурившего марихуану
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ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

Студент из Астрахани потерял всех родных в день выпускного из-за ДТП с водителем, который покурил марихуану. Об этом пишет kp.ru.

«Мама с бабушкой ехали ко мне на выпускной, а в шесть утра я получил сообщение о том, что они погибли. Я жил в Астрахани во время учебы. И мама с бабушкой были моими единственными близкими родственниками. Больше у меня никого не осталось», — рассказал студент.

Молодому человеку также пришлось самостоятельно организовывать похороны, но ему на помощь пришли друзья и знакомые его матери, которая работала экскурсоводом.

19 мая на федеральной трассе в Калмыкии водитель микроавтобуса уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Погибли семь пассажиров, еще 11 пострадали. СМИ сообщают, что в крови виновника ДТП нашли следы марихуаны.

Пассажиры микроавтобуса утверждают, что водитель проснулся только после удара. Он ничего не понял и стал их расспрашивать о случившемся.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров взял под личный контроль расследование уголовного дела, так как три волгоградца погибли, еще трое пострадали.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с грузовиками.

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