На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге школьница попала под колеса Toyota, перебегая дорогу с бабушкой

В Петербурге школьница перебегала дорогу с бабушкой и оказалась под колесами
close
Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге, на Малой Балканской, второклассницу смогли вытащить из-под колес автомобиля Toyota после жесткого ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Под колеса она попала, когда перебегала дорогу в неположенном месте вместе со своей бабушкой. Спасательная операция длилась до самого приезда скорой — школьницу госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Сидевшая за рулем женщина не успела среагировать на внезапно выскочивших прохожих», — говорится в публикации.

Пострадавшей диагностировали закрытые переломы бедренной кости и правого плеча, гематомы и ссадины.

До этого отец мальчика, попавшего в ДТП на М-12, пытался спасти его жизнь до приезда скорой помощи с помощью массажа сердца. Об этом СМИ рассказала очевидица произошедшего по имени Карина. По ее словам, она ехала вместе с матерью рядом с микроавтобусом.

«Если бы моя мама была на пару метров ближе, было бы все ужасно», — рассказала она.

Ранее в ГИБДД пообещали проблемы семьям детей, которые ездят на питбайках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами