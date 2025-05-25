В Петербурге школьница попала под колеса Toyota, перебегая дорогу с бабушкой

В Петербурге школьница перебегала дорогу с бабушкой и оказалась под колесами

В Санкт-Петербурге, на Малой Балканской, второклассницу смогли вытащить из-под колес автомобиля Toyota после жесткого ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Под колеса она попала, когда перебегала дорогу в неположенном месте вместе со своей бабушкой. Спасательная операция длилась до самого приезда скорой — школьницу госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Сидевшая за рулем женщина не успела среагировать на внезапно выскочивших прохожих», — говорится в публикации.

Пострадавшей диагностировали закрытые переломы бедренной кости и правого плеча, гематомы и ссадины.

До этого отец мальчика, попавшего в ДТП на М-12, пытался спасти его жизнь до приезда скорой помощи с помощью массажа сердца. Об этом СМИ рассказала очевидица произошедшего по имени Карина. По ее словам, она ехала вместе с матерью рядом с микроавтобусом.

«Если бы моя мама была на пару метров ближе, было бы все ужасно», — рассказала она.

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