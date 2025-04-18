Россиянам перечислили неисправности автомобиля из-за поездок на дачу

«Рольф» назвал назвал четыре проблемы с автомобилем из-за поездок на дачу

Регулярные поездки на дачу по грунтовым дорогам и проселкам являются серьезным испытанием для автомобиля из-за возможных повреждений, особенно страдают подвеска и шины. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Главный враг подвески на проселочных дорогах — ударные нагрузки. Постоянные тряска и вибрация приводят к ускоренному износу амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор. Пыль и грязь, проникающие в узлы, усугубляют ситуацию», — предупредила эксперт.

По словам Трушковой, грунтовые дороги не менее опасны для шин. Абразивное воздействие песка и щебня постепенно стирает протектор, а острые камни и корни деревьев увеличивают риск порезов и проколов. Также на рыхлом покрытии возрастает вероятность пробуксовки.

Чтобы сохранить автомобиль, Трушкова посоветовала снижать скорость перед ямами и неровностями, избегать резких маневров. Регулярная диагностика подвески и своевременная замена деталей также помогут предотвратить серьезные поломки. Для шин рекомендуется выбирать модели с усиленным боковым кордом и высоким профилем.

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