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«Грациозный забег с нижним брейком»: в Петербурге на видео попали лоси, бегающие по дороге

В Петербурге на видео попало, как лоси бегали по проезжей части
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Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге три лося бегали по проезжей части перед автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Лосиные приключения в Купчино — новая серия. На юге Питера полномасштабное нашествие парнокопытных — который день подряд местные снимают внезапные включения фауны в бетонных джунглях. На этот раз грациозный забег с нижним брейком», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как три лося бегут по проезжей части, при этом одно из животных падает, но быстро поднимается и уходит. Кроме того, на записи также видно, что водители успевают среагировать и останавливаются перед лосями.

До этого сообщалось, что в Солнечногорске лосенок заблудился на автомобильной парковке, очевидцы попытались оказать ему первую помощь. Отмечается также, что лосенку дали воду и расчистили парковку, чтобы он успокоился и сам смог выйти в сторону лесополосы.

Ранее игнорирующие ПДД лоси убегали от гаишников и попали на видео.

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