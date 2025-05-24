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Блогер Столяров показал, как японец спел «легендарную» русскую песню в Toyota

Блогер Столяров снял на видео, как японец спел песню «Матушка-земля» в Toyota

Блогер Алексей Столяров снял на камеру, как японец пел песню «Матушка-земля». Соответствующее видео он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хочу показать, как японцы поют нашу легендарную песню», — сообщил блогер.

На опубликованных в сети кадрах видно, как японец сидит на переднем сидении автомобиля Toyota и поет песню «Матушка-земля». При этом мужчина смотрит в камеру. На записи также видно, как пассажир в этот момент держит руль и управляет автомобилем. По словам Столярова, водитель живет в Японии и не знает русского языка.

До этого сообщалось, что композиция «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой победила в номинации «Прорыв года».

Кроме того, звезда Comedy Women Надежда Сысоева сфотографировалась на фоне Jaguar E-Type. На фотографии видно, что комикесса стоит в белой майке и короткой джинсовой юбке на фоне ретроавтомобиля Jaguar E-Type.

Ранее «Газета.Ru» перечислила шесть ушедших с российского рынка иномарок, которые обновились за рубежом.

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