Объехали Россию: как похорошели «ушедшие» иномарки

Компания Toyota представила новое поколение некогда популярного в России кроссовера RAV4, у Volvo возродился кроссовер XC70, а Subaru показала самый современный универсал Outback. Подробнее об автомобилях западных и японских автокомпаний, которые снова объедут Россию стороной, в материале «Газеты.Ru».

Toyota RAV4

Корпорация Toyota представила в Японии кроссовер RAV4 шестого поколения. Как и прежде, он будет глобальной моделью и выйдет на рынок 180 стран мира. В новом поколении RAV4 приобрел угловатый дизайн кузова и лишился чисто бензиновых двигателей.

close Toyota RAV4 Toyota

В базовом варианте кроссовер снабжен гибридной силовой установкой на основе бензинового мотора 2.5. Ее мощность составляет 178 сил для переднеприводных автомобилей и 185 единиц мощности — для полноприводных. Есть и более энерговооруженные подзаряжаемые гибридные версии — на 260 сил в переднеприводном варианте и 295 «лошадей» — в полноприводном.

close Интерьер Toyota RAV4 Toyota RAV4

«Аналоговая» комбинация приборов в новом RAV4 уступила место экрану, а в салоне стало гораздо меньше физических кнопок: в частности, управление микроклиматом частично переведено на центральный дисплей. На центральной консоли появилось больше отсеков для хранения мелких вещей, а емкость багажного отсека выросла с 733 до 749 литров.

Nissan Micra

Компактный хетчбэк Nissan Micra с характерной округлой формой кузова в начале «нулевых» официально вышел на российский рынок и за семь лет разошелся тиражом более 21 тыс. экземпляров. Тот автомобиль базировался на общей платформе с Renault Clio. Новейший Nissan Micra шестого поколения, рассекреченный японским автопроизводителем 21 мая, превратился в электромобиль.

close Nissan Micra Nissan

Форма кузова городского компакта значительно изменилась, но очертания фар напоминают о машинах прошлых поколений. На бортах автомобиля появилась подштамповка, которую дизайнеры Nissan сравнили с палочкой для мороженого.

close Интерьер Nissan Micra Nissan

Новый Nissan Micra, ориентированный на европейский рынок, базируется на той же платформе CMF-BEV, что и представленный ранее компакт Renault 5. Для Micra доступны силовые установки мощностью 122 и 150 л.с. с батареями разной емкости. Запас хода хетчбэка составляет 310 или 408 км. Среди оснащения — система автоторможения перед препятствием и адаптивный круиз-контроль.

Volvo XC70

Принадлежащий китайскому Geely именитый шведский автопроизводитель возродил модель Volvo XC70. Если в прежние времена этот индекс носил универсал повышенной проходимости с защитным пластиковым обвесом и полным приводом, то новый XC70 — подзаряжаемый гибридный кроссовер с увеличенным запасом хода.

Этот автомобиль первым примерил новую платформу SMA (Scalable Modular Architecture), созданную специально для подзаряжаемых гибридов.

close Volvo XC70 Volvo

«Новый XC70 разработан для удовлетворения спроса на подключаемые гибриды с увеличенным запасом хода в Китае, где он будет доступен для заказа в конце этого года. Volvo Cars изучает потенциальные дополнительные рынки на более позднем этапе», — отмечается в пресс-релизе Volvo.

На электротяге кроссовер способен преодолеть до 200 км, полный запас хода и другие технические характеристики автопроизводитель пока не раскрывает.

Subaru Outback

В отличие от коллег из Швеции, японцы из Subaru сохранили свой Outback таким, каким его привыкли видеть поклонники марки. Для машины шестого поколения доступны два оппозитных мотора, клиноцепные вариаторы Lineatronic и симметричный полный привод.

close Subaru Outback Subaru

Для базовой версии предусмотрен атмосферный мотор 2.5 мощностью 180 л.с. В качестве альтернативы доступен турбированный 2.4 на 260 л.с. Специалисты усовершенствовали систему X-Mode, позволяющую выбирать режимы движения на бездорожье, и доработали полный привод: для повышения устойчивости на бездорожье система стала учитывать положение руля, а блокировка межосевого дифференциала срабатывает быстрее.

close Интерьер Subaru Outback Subaru

Система активной безопасности EyeSight получила новую широкоугольную камеру, реагирующую на велосипедистов и пешеходов. В продаже на рынке США новый Outback появится в конце 2025 года.

Jeep

Американский Jeep представил третье поколение кроссовера Compass, который также ранее официально продавался в России. Автомобиль «переехал» на среднеразмерную платформу концерна Stellantis STLA Medium, на которой уже базируются Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross.

close Jeep Compass Jeep

Длина новинки — 4550 мм, что на на 150 мм больше, чем у машины прошлого поколения. Это позволило увеличить пространство для пассажиров второго ряда и объем багажника. Для нового Compass предлагаются гибридные и электрические силовые установки мощностью до 375 л.с. Самый мощный Compass в линейке — электрический, с отдельными моторами для передней и задней оси.

close Интерьер Jeep Compass Jeep

Базовая версия, с «мягким гибридом» (бензиновый мотор плюс стартер-генератор) развивает 145 л.с., подзаряжаемая силовая установка — 195 л.с. Новый Compass будут производить на заводе в Италии, версия для американского рынка появится позднее. Среди оборудования — кресла с вентиляцией и массажем, 20-дюймовые колесные диски и матричные светодиодные фары.

close Jeep Grand Cherokee Jeep

Также Jeep анонсировал рестайлинговую версию внедорожника Grand Cherokee. На опубликованном автопроизводителем изображении видна передняя панель с тремя дисплеями. Также автомобиль получит новый дизайн передней части.

close Интерьер Jeep Grand Cherokee Jeep

Обновленный Grand Cherokee будет доступен в двухрядном и трехрядном вариантах, также он сохранит подзаряжаемую гибридную трансмиссию.