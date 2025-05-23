«Ребенок испугался»: в ХМАО авто вылетел с проезжей части на школьника и попал на видео

В Нижневартовске ребенок испугался автомобильной аварии, произошедшей на ее глазах. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
«Ребенок испугался аварии, произошедшей на его глазах. Сегодня днем на перекрестке Мира и Романтиков столкнулись две иномарки», — говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как на перекрестке сталкиваются два автомобиля, один из которых на скорости съезжает с проезжей части и едет в сторону школьника, который при виде ДТП начинает убегать.
По информации источника, в результате ДТП никто не пострадал.
До этого сообщалось, что на МКАД произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, в котором фургон «впечатал» водителя в его легковой автомобиль. На размещенных кадрах видно, что легковой автомобиль остановился прямо по центру трассы.
Кроме того, в Уфе мужчина запустил салют на проезжей части.
Ранее утята парализовали движение транспорта в Москве.