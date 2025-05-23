Утята парализовали движение транспорта в Москве

Переходящие дорогу утята парализовали движение транспорта по Кутузовскому проспекту в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Очевидцы заметили птиц-нарушителей пару дней назад. Почему утки не воспользовались подземным переходом — неизвестно, но, по данным «Базы», никакого протокола на них составлять не стали», — говорится в сообщении.

На опубликованной в сети фотографии видно, как птицы идут по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Самаре люди спасли утят на дороге. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как люди достают утят из-под черного легкового автомобиля. На записи также слышен писк птенцов.

Кроме того, в Новосибирске водитель на автомобиле Skoda Octavia сбил лося. По предварительной информации, животное выбежало на проезжую часть на улице Выборной. Водитель на Skoda не успел снизить скорость и врезался в лося. По словам очевидцев, животное не может шевелить копытами после аварии.

Ранее в Петербурге еж соблюдал ПДД и попал на видео.