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На МКАД фургон раздавил водителя и попал на видео

На МКАД фургон впечатал водителя в его автомобиль и попал на видео

На МКАД произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие, в котором фургон «впечатал» водителя в его легковой автомобиль. Видео опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Фургончик в телефон пялился? Легковая — ну съедь максимально вправо…Нужен Идиотентест и балльная система! ДТП на 44 км МКАД зафиксировали высокоинтеллектуальные комплексы видеоаналитики от ГКУ ЦОДД», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что легковой автомобиль останавливается прямо по центру трассы. Водитель вышел из машины и открыл багажник, после чего в него влетает фургон. Инцидент произошел 1 мая.

До этого в Москве автомобильная авария с «Газелью» затруднила движение транспорта.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что искореженная «Газель» стоит на проезжей части. На записи также видно, что на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб и спасатели.

Ранее в Санкт-Петербурге сняли на видео, как лось попал под автомобиль.

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